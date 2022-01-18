Службы криминальной милиции больше нет. Что вместо нее?

Отметим, что служба криминальной милиции образовалась в 2018 году.
Служба криминальной милиции переименована в уголовный розыск. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники правоохранительных органов.
По их словам, приказ главы МВД о переименовании Службы криминальной милиции в уголовный розыск был зачитан вчера, 17 января.
Отметим, что служба криминальной милиции образовалась в 2018 году.
Источник: kaktus.media
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