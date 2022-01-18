Службы криминальной милиции больше нет. Что вместо нее?

Отметим, что служба криминальной милиции образовалась в 2018 году.

Служба криминальной милиции переименована в уголовный розыск. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По их словам, приказ главы МВД о переименовании Службы криминальной милиции в уголовный розыск был зачитан вчера, 17 января.

Отметим, что служба криминальной милиции образовалась в 2018 году.

Источник: kaktus.media