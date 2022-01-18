Кабмин утвердил отчет "Кумтор Голд Компани" за 2021 год

В завершение своего отчета Тенгиз Болтурук проинформировал о планах на следующий год.

В Кыргызстане на первом в 2022 году заседании кабинета министров временный внешний управляющий закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук представил отчет по результатам деятельности компании за 2021 год и за период временного внешнего управления. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечено, что за отчетный период были достигнуты хорошие результаты. Так, за двенадцать месяцев 2021 года на "Кумторе" произведено 14 561 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму 13,6 миллиарда сомов, тогда как план составлял 9 миллиардов сомов. Таким образом план отчислений превышен на 150 процентов.

Общая выручка от реализации золота за 2021 год составила 856 миллионов долларов, из них за период временного внешнего управления 621 миллион долларов.

Денежные совокупные затраты на 1 унцию золота снижены по сравнению с планом на 220 долларов, или на более чем 16 процентов.

"Только по одному этому ключевому показателю - снижению себестоимости унции произведенного золота - можно судить о хозяйственности и эффективности временного внешнего управляющего по сравнению с предыдущим менеджментом компании", - заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

В завершение своего отчета Тенгиз Болтурук проинформировал о планах на следующий год.

По его словам, в ближайшей перспективе - реализация проектов устойчивого развития, позволяющих усовершенствовать технологию переработки руд с высокой сорбционной активностью, увеличить извлечение золота, начать подземную разработку рудника и отвальных хвостов хвостохранилища.

По планам развития "Кумтор Голд Компани" на 2022 год ожидается производство свыше 17 тонн золота.

"Несмотря на все трудности, возникшие при переходе на внешнее управление, и препятствия, чинимые со стороны Centerra Gold Inc., трудовой коллектив "Кумтор Голд Компани" справился с поставленными задачами. Рудник Кумтор работает стабильно, бесперебойно, в штатном режиме. Все налоги и обязательные платежи в бюджет выплачиваются своевременно и в полном объеме", - заверил Тенгиз Болтурук.

По результатам обсуждений члены кабмина положительно оценили итоги работы месторождения Кумтор в 2021 году.

Временное внешнее управление в ЗАО "Кумтор Голд Компани" было введено распоряжением кабинета министров от 17 мая 2021 года № 2-р.

Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу назначен временным внешним управляющим предприятия распоряжением председателя кабинета министров от 17 мая 2021 года № 25. В настоящее время близятся к завершению переговоры по полной передаче рудника Кумтор в собственность Кыргызской Республике.



Источник: bulak.kg