Мадумарова и Масалиева вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Ранее Садыр Жапаров высказался относительно ситуации с нардепом и обвинил его во лжи.

Депутатов Адахана Мадумарова и Исхака Масалиева вызвали на допрос в следственное управление Генпрокуратуры, пишут СМИ.

Отметим, Мадумарова вызывают на допрос по вопросу кыргызско-таджикской границы уже в третий раз.

Ранее Садыр Жапаров высказался относительно ситуации с нардепом и обвинил его во лжи.

Напомним, в 2009 году тогдашний секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров подписал протокол об аренде 5 гектаров земли длиной в 275 метров для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Участок, известный как Торт-Кочо, расположен в селе Кок-Таш Баткенской области. Там пересекаются дорога Баткен-Исфана в Кыргызстане и дорога, ведущая в анклав Ворух. Таджикистан по-прежнему считает эти 5 гектаров своей землей. Кыргызстан называет эту землю неучтенным участком границы.

Источник: bulak.kg