Мадумарова и Масалиева вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Ранее Садыр Жапаров высказался относительно ситуации с нардепом и обвинил его во лжи.
Депутатов Адахана Мадумарова и Исхака Масалиева вызвали на допрос в следственное управление Генпрокуратуры, пишут СМИ.
Отметим, Мадумарова вызывают на допрос по вопросу кыргызско-таджикской границы уже в третий раз.
Ранее Садыр Жапаров высказался относительно ситуации с нардепом и обвинил его во лжи.
Напомним, в 2009 году тогдашний секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров подписал протокол об аренде 5 гектаров земли длиной в 275 метров для ремонта дороги Ош-Баткен-Исфана и строительства моста. Участок, известный как Торт-Кочо, расположен в селе Кок-Таш Баткенской области. Там пересекаются дорога Баткен-Исфана в Кыргызстане и дорога, ведущая в анклав Ворух. Таджикистан по-прежнему считает эти 5 гектаров своей землей. Кыргызстан называет эту землю неучтенным участком границы.
Источник: bulak.kg
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