Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии

Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии, передает РИА Новости.

«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения», — сказал Гутерреш в видеообращении.

Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.

Гутерреш напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% к середине этого года. «Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас», — добавил он.

Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.

«Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии», — отметил он.

Источник: bulak.kg