Равшан Сабиров: Пусть на вопрос об уголовном деле Файзиева отвечает Акылбек Жапаров

Экс-советник президента Равшан Сабиров вновь будет координировать проект "Асман".

Об этом он рассказал в интервью кыргызской службе Би-би-си.

По словам Сабирова, он уже вел проект ранее, когда был советником. Автором был Руслан Ахматалиев. Однако, когда Сабиров ушел, руководителем был избран Тимур Файзиев.

"Председатель кабмина Акылбек Жапаров сам может распоряжаться, кто во главе проекта, а кто нет. Когда я был советником президента, очень много инвесторов интересовались проектом, к примеру, вице-президент Турции Фуат Октай сам приезжал и смотрел эту местность. Из Дубая приезжали тоже инвесторы, я им сам показывал. Когда я был освобожден с должности советника президента, этот проект заморозился.

Теперь этот проект снова ожил, и Тимура Файзиева выбрали на должность директора. Но в то же время мне сказали координировать.

Вот я буквально позавчера провел заседание в правительстве. Я там поставил задачи, как провести воду, архитектурные и экологические проблемы разбирали, как будет проходить разговор с местным населением. На сегодня поставлены все задачи. Я думаю, что координация снова в моих руках", - проинформировал он.

Сабиров при этом не стал комментировать уголовные дела против Файзиева. "У президента, я не знаю, есть ли информация, что на Файзиева были заведены уголовные дела. Я не знаю этого парня, честно говоря, и познакомился с ним только позавчера на заседании. Обменялись номерами, и я надеюсь, что мы будем работать вместе.

Во-вторых, этот молодой человек был выбран Акылбеком Жапаровым.

Я не могу ответить на вопрос об уголовном деле Файзиева, пусть на это отвечают правоохранительные органы и тот, кто назначил его", - подчеркнул Сабиров.

Экс-советник отметил, что для него главное - собрать хорошую команду. "Моя функция координировать. Как вы знаете, Файзиев строил дома, у него есть строительная компания. Он также сообщил, что уже ведет переговоры с некоторыми инвесторами. У Файзиева неплохие идеи. Сейчас перед нами поставлена задача собрать хорошую команду. Мы должны продумать, как будем обеспечивать местное население", - пояснил чиновник.

Также Сабиров объяснил, как будет реализовываться проект. По его словам, государство предоставит землю, а инвестор будет строить дома. "К примеру, если кто-то захочет построить арабский или турецкий кварталы, госдирекция разрешит. Но все построенное останется в Кыргызстане. 10% жилья в каждом доме будет принадлежать государству. Так мы решим проблему с жильем для населения", - отметил он.

Сабиров признался, что сам намерен купить квартиру в Асмане. "Город не будет загрязнен дымом от ТЭЦ, так как дома будут отапливаться с помощью горячего источника", - заключил он.

Источник: Кактуз