16 школ в Бишкеке закрыты на карантин!

В Бишкеке на карантин закрыты 13 муниципальных школ и три частных.

Об этом Kaktus.media сообщила заместитель директора Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулбекова.

Также, по ее словам, в девяти муниципальных и десяти частных школах закрыты классы.

Рыскулбекова не стала называть, какие именно школы закрыты, отметив, что об этом попросила вице-мэр Виктория Мозгачева.

"Все школы, которые отправлены на карантин, знают об этом, директора уведомлены, поэтому необходимости их называть нет", - отметила замглавы ЦГСЭН.

На вопрос о том, сколько классов в школах закрыты, она ответила: "Много. Если коронавирус зарегистрирован у учителя, который преподает в нескольких классах, то мы закрываем все классы. Контактных много. Вирус быстро распространяется".

Напомним, накануне Мозгачева сообщила о карантине в школах №6 и №60. Под вопросом была школа №88.

По словам родителей, закрыты также школы №12, №26, №67, №62, №11 и №4, школа им. А. Чехова и Bishkek International School.

Источник: Кактуз