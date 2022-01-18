Кроме этого, известно, что у рейса в Грозный статус отлета по готовности.
Сегодня, 18 января, в аэропорту "Манас" отменили рейс Бишкек - Ош авиакомпании Aviatraffic, который должен был вылететь в 06:55. Также задержан рейс из столицы в Ош компании Tezjet, запланированный на 9 часов утра.
Кроме этого, известно, что у рейса в Грозный статус отлета по готовности. По предварительным данным, причина задержек - туман.
Источник: Кактуз
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