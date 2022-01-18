ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на повторные выборы ЖК
В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам. Сообщается на сайте ЦИК.
Сообщается, что зарегистрированы следующие кандидаты:
1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна по Первомайскому избирательному округу №27;
2. Бакиров Бакыт Жеентайович по Свердловскому избирательному округу №29;
3. Токтакунов Нурбек Акбарович по Первомайскому избирательному округу №27;
4. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич по Свердловскому избирательному округу №29.
Всего же в ЦИК поступили уведомления от 32 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 27 февраля 2022 года.
Источник: vb.kg
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