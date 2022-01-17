Садыр Жапаров: Аскар Акаев исправил свои ошибки

Подписание документов по ЗАО "Кумтор" завершится до весны.
Об этом в интервью изданию "Вечерний Бишкек" сообщил президент Садыр Жапаров.
"Всем известно, что "Кумтор" перешел к нам. Пользу в этом деле принес Аскар Акаевич, который дважды прилетал в страну и давал показания в ходе следствия. Короче говоря, Аскар Акаевич полностью исправил свои прежние ошибки, допущенные перед населением. Показания бывших премьер-министров и депутатов, сотрудничавших со следствием, также оказали влияние. Позже подробно расскажу обо всем. Сейчас нельзя. Пусть все завершится, еще вернемся к этому разговору", - сказал президент.
Источник: Kaktus.media
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