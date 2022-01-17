Завтра в двух районах Чуйской области будут перебои с электроснабжением

Завтра, 18 января, персоналом Аламединского и Сокулукского РЭС будут производиться работы по техобслуживанию оборудования и монтажу СИП провода, сообщает ОАО “Северэлектро”.
По данным компании, в этой связи с 09:00 до 17:00 в селах Васильевка, Лебединовка, Таш-Добо, Ленинское, ж/м Алтын-Казык Аламудунского района и с. Заря, Ак-Кашат (ул. Целинная, Комсомольская, Озерная) Сокулукского района возможны перерывы в электроснабжении.
“ОАО "Северэлектро" приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ”, - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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