Завтра в двух районах Чуйской области будут перебои с электроснабжением

Завтра, 18 января, персоналом Аламединского и Сокулукского РЭС будут производиться работы по техобслуживанию оборудования и монтажу СИП провода, сообщает ОАО “Северэлектро”.

По данным компании, в этой связи с 09:00 до 17:00 в селах Васильевка, Лебединовка, Таш-Добо, Ленинское, ж/м Алтын-Казык Аламудунского района и с. Заря, Ак-Кашат (ул. Целинная, Комсомольская, Озерная) Сокулукского района возможны перерывы в электроснабжении.

“ОАО "Северэлектро" приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ”, - говорится в сообщении.

Источник: Кабар