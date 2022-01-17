В мэрии Бишкека произошли структурные преобразования

Управление городского транспорта реорганизовано Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал постановления о создании новых подведомственных учреждений в структуре мэрии Бишкека – Департамента по управлению муниципальным имуществом, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием.
Как сообщает пресс-служба мэрии, реорганизация подведомственных учреждений проведена по итогам анализа эффективности деятельности структур мэрии и является первым шагом руководства мэрии Бишкека в направлении оптимизации системы управления городским хозяйством.
Одним из серьезных негативных факторов, тормозящим работу столичного муниципалитета, была признана необоснованная раздробленность учреждений и предприятий, породившая большое количество руководителей и управленческого персонала, а также усилившая бюрократическую составляющую в ущерб целям и задачам, поставленным перед муниципальными службами и предприятиями. В связи с этим было принято решение об укрупнении ряда структур.
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Бишкек создан Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Бишкек путем присоединения к Управлению муниципального имущества Управления земельных ресурсов с передачей Департаменту функций муниципальных предприятий Бишкекские парковки и стоянки, Бишкекреклама и Городские парки, в части коммерческого использования общественных пространств. Функция по содержанию городских парков будет возвращена Бишкекзеленхозу. Этим же постановлением ликвидируются МП Бишкекские парковки и стоянки и МП Бишкекреклама.
Учреждения «Санитарно-экологическая инспекция» и «Управление землепользования и строительства» реорганизованы в Муниципальную инспекцию по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии г.Бишкек. Это будет способствовать обеспечению эффективной работы в вопросах контроля и соблюдения порядка использования физическими и юридическими лицами муниципальных зданий и земель, в области обращения с отходами, санитарной очистки и благоустройства.
Управление городского транспорта реорганизовано Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек. В прямое подчинение Департамента введены муниципальные предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», «Бишкекское троллейбусное управление», «Бишкекасфальтсервис». Целью создания Департамента является повышение качества перевозок общественным транспортом и реформирование дорожно-транспортной инфраструктуры города Бишкек, эффективное управление и регулирование всего автотранспортного процесса и оказываемых автотранспортных услуг, выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог и объектов благоустройства, путем создания единого органа.
Источник: Кабар
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