"Астана так же строилась". Садыр Жапаров высказался о строительстве города Асман

Сейчас разрабатывается генеральный план города.

Президент Садыр Жапаров в интервью изданию "Вечерний Бишкек" ответил, почему принято решение строить город Асман, хотя в регионах нет питьевой воды.

По его словам, на строительство Асмана из бюджета не будет выделено ни тыйына, да и нет таких средств.

"На строительство города требуется порядка $20 млрд. Поэтому земля будет разделена между внутренними и внешними инвесторами. Они будут строить и сами продавать. Прибыль будет оставаться у них. Только 10% квартир мы будем реализовывать через Государственную ипотечную компанию. Если бы у государства было $20 млрд, мы бы сами строили. Но так как таких денег нет, должны позволить строить инвесторам", - сказал президент.

Сейчас разрабатывается генеральный план города. Но на него, по предварительным подсчетам, потребуется год-два. Если строительство города начнется, будет создано 200 тыс. рабочих мест. Город будет экологически чистым. Все проекты, дизайн, ход работ будем сами контролировать. Астана строилась таким же методом.

Источник: kaktus.media