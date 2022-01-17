"Зачем мне эта головная боль". Садыр Жапаров о задержании "мальчика" Бактыбека Калмаматова

Президент Садыр Жапаров предлагал Бактыбеку Калмаматову стать первым вице-премьер-министром.

Об этом глава государства сообщил в интервью изданию "Вечерний Бишкек".

Отвечая на вопрос о том, не является ли задержание Калмаматова политическим гонением, он отметил, что не обращает никакого внимания на него.

"Для чего мне заниматься его гонением? Другое дело, если бы он имел поддержку хотя бы 10% избирателей. Зачем мне головная боль из-за мальчика, не получившего даже 1% голосов? В его адрес я не говорил ни одного плохого слова. А он же, наоборот, что только обо мне не говорил. Но я не обращаю на это внимания", - отметил Жапаров.

По его словам, когда он был премьер-министром в октябре 2020 года, он приглашал Калмаматова и предлагал стать первым вице-премьер-министром.

"Он ответил: "Байке, я никогда не работал в правительстве, не имею опыта, вице-премьером не смогу быть. Лучше я пойду в депутаты". А после я смотрю - парень, который не хотел быть вице-премьером, решил баллотироваться в президенты.

Старые волки толкают этого мальчика сзади и говорят ему: "Ты вот это скажи". И мы знаем, кто они. Придет время, и они будут отвечать. Их жертвой стал молодой парень. Он создал фейк-аккаунт, чтобы устроить беспорядки. Пусть теперь отвечает за свои преступления", - заявил президент.

Судьба Бактыбека не имеет значения для стоящих за ним политиков. Для них его судьба не стоит и гроша. Я бы посоветовал молодым активистам - мальчикам и девочкам - не попадаться в ловушку таких политиков.



Источник: kaktus.media