"Оба толстокожие". Садыр Жапаров о допросах Адахана Мадумарова и Орозайым Нарматовой

Он добавил, что Мадумаров не имел права ставить подпись на протоколе, о чем президент сказал в Таджикистане, и предложил пересмотреть документ.

Президент Садыр Жапаров прокомментировал допросы депутатов Жогорку Кенеша от фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова и Орозайым Нарматовой.

В интервью изданию "Вечерний Бишкек" глава государства ответил, не являются ли данные действия политическим гонением.

"Извините, если скажу прямо, но они оба толстокожие. У кыргызов есть выражение "Девушка забеременела, а винит мать". Почему они совершают преступление, а угрожают нам с Камчы (председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. - Прим. Kaktus.media)? Или это мы с Камчы в 2009 году отвели Мадумарова за руки и отдали земли? Или мы с Камчы в 2013 году выдали Орозайым фальшивый диплом ЖАГУ? Прежде чем учить людей борьбе с коррупцией, нужно самим быть чистыми", - сказал Жапаров.

По его словам, о том, что Мадумаров поставил подпись на протоколе о передаче Таджикистану земли, он узнал, когда отправился в Таджикистан.

"Они ткнули меня лицом в протокол и сказали: "Вопрос по четырем улицам был решен на основании протокола 12 лет назад. Эти земли вы взяли в аренду на 49 лет. Через 37 лет мы можем продлить аренду или нет. Не будем возвращаться к той земле, продолжим описывать другие участки". По каждому спорному участку стороны подписывают протокол. Если одна из сторон говорит, что вышло что-то неправильно, стороны снова садятся за стол переговоров, аннулируют прежний протокол и подписывают новый. Протокол Мадумарова сейчас в силе", - отметил президент.

Он добавил, что Мадумаров не имел права ставить подпись на протоколе, о чем президент сказал в Таджикистане, и предложил пересмотреть документ.

"Делимитация и демаркация границ решается между правительствами, парламентами и президентами стран. А Мадумаров тогда был секретарем Совета безопасности. Ему никто не давал права ставить подпись на документах о демаркации и делимитации границ. Если мы сейчас согласимся с этим протоколом, то Лейлек полностью станет анклавом. Не могу сказать, стал ли Мадумаров тогда слепым или преследовал какие-то материальные интересы. Но сегодня он говорит, что его вызывают на допрос, несмотря на то что многие комиссии решили, что протокол был подписан в пользу кыргызской стороны.

Он привык врать и сейчас лжет. Ни одна комиссия ранее не рассматривала вопрос и не выносила решение о том, что Мадумаров правильно отдал таджикам четыре улицы. Если кто-то оценивал его действия, пусть выйдет и скажет об этом. Никто не сможет этого сделать.

Как этот протокол может быть принять в нашу пользу, если Лейлек может стать анклавом? С этим может согласиться только манкурт! Человек в трезвом уме никогда с этим не согласится. Отдать эту землю - непростительное предательство. Предал - отвечай!

Завтра выйдет очередной политик-популист и скажет: "За мной стоят мои люди", воспользуется доверием народа в свою пользу, делая все, что хочет, предавая интересы государства и народа", - заявил Жапаров.

Он добавил, что никому не отдает приказ арестовать или освободить оппозиционеров.

"Почему не вызвали на допрос раньше? Начался предвыборный процесс, поэтому, думаю, Генеральная прокуратура решила, что ее могут обвинить в том, что кандидата специально не хотят пропустить. А насчет поддельного диплома Орозайым - информация, насколько я знаю, поступала и до выборов. Но пока были направлены запросы, проведена проверка, время прошло", - сказал президент.

Отметим, это второе интервью Жапарова, опубликованное сегодня, 17 января. Когда он их давал, неизвестно, но ранее он был в отпуске.

Источник: kaktus.media