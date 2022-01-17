Пересмотр дела по освобождению Батукаева снова отложен. Атамбаев остается под стражей

По делу о незаконном освобождении вора в законе Алмазбек Атамбаев единственный, кто находится под стражей по приговору суда.

Сегодня, 17 января Верховный суд должен был приступить к пересмотру уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Главным фигурантом по этому делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Пересмотр дела должен был состояться 22 декабря 2021 года. Тогда юристы говорили о том, что экс-президента могут отпустить. Но суд был отложен. Сегодня процесс снова не состоялся.

По делу о незаконном освобождении вора в законе Алмазбек Атамбаев единственный, кто находится под стражей по приговору суда. Остальные фигуранты на свободе.

Напомним, по этому делу Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

По словам адвокатов бывшего президента, Атамбаева могут выпустить из-под стражи. Верховный суд может отменить решения Первомайского районного и Бишкекского городского судов и направить дело на новое рассмотрение.

В этом случае, по словам юристов, мера пресечения тоже отменяется и бывшего президента должны выпустить на свободу в тот же день.

Источник: reporter.kg