В КР хотят увеличить штрафы за контрабанду. Могут конфисковывать даже транспорт

Согласно предлагаемым поправкам, наказание по данным правонарушениям хотят «существенно ужесточить».

Министерство юстиции выносит на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР и Кодекс КР о правонарушениях)».

Согласно документу, законопроект подготовлен в целях усиления борьбы с незаконным ввозом и вывозом товаров и транспортных средств вне пунктов пропуска и иных установленных мест перемещения товаров.

«В настоящее время нерешённость вопросов демаркации и делимитации некоторых участков кыргызско-таджикской границы, а также отсутствием четкой линии границы и инженерно-заградительных сооружений способствует незаконному перемещению товаров и транспортных средств в местах, где не предусмотрены штатные таможенные посты и отсутствует таможенный контроль.

Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через кыргызско-таджикский участок границы приобретает в настоящее время размеры массового негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам государства, и принимает все более организованные формы.

Вместе с тем действующие меры наказания (взыскания) не могут являться мерой воздействия для лиц, перемещающих товары или транспортные средства вне установленных мест», — говорится справке-обосновании.

Согласно предлагаемым поправкам, наказание по данным правонарушениям хотят «существенно ужесточить».

Так, штрафы повысятся до 1 тыс. расчетных показателей (100 тыс. сомов) для физических лиц и 1,5 тыс. расчетных показателей (150 тыс. сомов) — для юридических лиц.

В случае повторного совершения правонарушения штрафы будут увеличены до 200 тыс. сомов и 300 тыс. сомов соответственно. Также предусмотрена временная конфискация транспортных средств, на которых перевозились товары. Владельцы могут получить транспорт обратно по решению суда.

Кроме этого, увеличены суммы штрафов и для других способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств (с сокрытием, с использованием недостоверных документов и средств идентификации, недекларированием и недостоверным декларированием).

Источник: bulak.kg