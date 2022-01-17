Отметим, что членами временного правительства были в 2010 году 14 человек.
Бывший член временного правительства КР, действующий посол КР в Малайзии Азимбек Бекназаров находится на допросе в Генпрокуратуре КР. Об этом редакции Kаktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
Бекназаров дает показания в следственном управлении Генпрокуратуры по уголовному делу об июньских событиях 2010 года, так как дело было возобновлено в апреле 2021 года по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отметим, что членами временного правительства были в 2010 году 14 человек. В их числе Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Дамира Ниязалиева, Эмильбек Каптагаев, Кенешбек Дуйшебаев и другие.
Источник: Kaktus.media
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