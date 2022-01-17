Нурмагомедов откроет рестораны фастфуда в пяти странах, в том числе и в КР

Первое заведение сети уже в деловом центре "Москва-сити".

Компания российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Первое заведение сети уже в деловом центре "Москва-сити". Об этом сообщают "Ведомости".

Как говорится в сообщении, в заведениях будет продаваться продукция собственного завода - томленая курица, говядина и конина в булочке с различными добавками. К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.

У Хабиба Нурмагомедова большие планы. Он рассчитывает открыть 150 точек в пяти странах к концу следующего года. Планируется, что рестораны откроются в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Турции и ОАЭ. Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах. В России рассматривается возможность выхода в другие регионы в Центральном федеральном округе, а также на Северном Кавказе. M-eat by Khabib впоследствии также планирует наладить продажи собственной продукции и в магазинах крупных ритейлеров.

Источник: vb.kg