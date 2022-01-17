Врачи КР готовы снизить заболеваемость и смертность от гепатитов В и С

Но наши сотрудники, повторяю, могли бы при финансовой поддержке государства повернуть вспять распространение гепатита С в нашей стране.

"Сотрудники Республиканского научно-практического центра вирусных инфекций детально занимаются данной проблемой и готовы в контексте реализации программ ВОЗ в рамках целевого государственного субсидирования снизить заболеваемость вирусными гепатитами В и С на 90 процентов и сократить на 65 процентов число смертей от этих тяжелых заболеваний к 2030 году", - сказал в интервью VB.KG директор научно-производственного объединения "Профилактическая медицина" Омор Касымов.

По словам профессора, проблема вирусных гепатитов в Кыргызстане по-прежнему острая, поскольку уровень заболеваемости ими остается очень высоким. По оценкам экспертов, расчетное количество больных гепатитами В и С в стране достигает полумиллиона человек, которые нуждаются в лечении при финансовой поддержке государства, поскольку оно очень затратное для наших граждан.

Причем это официальные данные. А общее количество инфицированных вирусом гепатита С в разы больше. На начальном этапе он протекает скрыто, с размытыми симптомами, многие даже уже больные и не догадываются, что серьезно больны. И, как правило, очень многие узнают об этом совершенно случайно. Поэтому ранняя диагностика - критически важное условие для успешного лечения, отметил профессор.

"Но наши сотрудники, повторяю, могли бы при финансовой поддержке государства повернуть вспять распространение гепатита С в нашей стране. Чтобы остановить эпидемию гепатита С, наряду с развитием профилактики и ранней диагностики, необходимо также обеспечить доступ больных к эффективным методам лечения. Есть современные противовирусные технологии, позволяющие, если заболевание не запущено, даже полностью вылечивать больного. И сотрудники центра владеют ими", - сказал директор НПО "Профилактическая медицина" Касымов.

Как считают врачи-гепатологи, как и все долговременные тяжелые заболевания, гепатит С ложится тяжким бременем на систему здравоохранения и службу социальной поддержки - это и оплата больничных, и выплаты по инвалидности. Расходы на проведение лечения, конечно, немаленькие, но они сопоставимы с финансовыми потерями страны от нелечения инфекции. Врачи НПО "Профилактическая медицина" предлагают наиболее оптимальный вариант борьбы с вирусными гепатитами, при котором расходы можно снизить.

Из-за ограниченной доступности к эффективной, но дорогостоящей лекарственной терапии надеяться на снижение этого опасного инфекционного заболевания не приходится. Поэтому врачи однозначны во мнении: медлить нельзя, гепатит С - это социально значимое заболевание, которое может коснуться любой семьи.

Как уже отметил профессор, болезнь чаще всего развивается медленно и длительное время бессимптомно. В первые полгода признаки заболевания обнаруживаются лишь у одного из пяти инфицированных. И это даже хорошо: значит, организм борется. И многие такие пациенты выздоравливают. Но у 60-80% гепатит переходит в хроническую форму, и тогда прогноз тревожный: постепенно развивается фиброз - перерождение здоровой ткани, а затем и цирроз печени, печеночная недостаточность, рак. "Цикл" до печального исхода занимает 15-20 лет, но иногда болезнь атакует стремительно.

И если гепатиты А и Е - инфекции "грязных рук", передаются с пищей, грязной водой, то В и С передаются, когда в кровь здорового человека попадает вирус, содержащийся в крови зараженного. Источниками инфекции могут быть плохо простерилизованное медицинское оборудование (поэтому надо стараться пользоваться одноразовыми инструментами), косметические процедуры (пирсинг, тату, маникюр, педикюр). Гепатиты В и С редко передается бытовым путем (это возможно, например, если пользоваться общей бритвой или зубной щеткой). А воздушно-капельным путем (при кашле, чихании), а также через общие предметы (телефонные трубки), рукопожатия заразиться нельзя.

И именно гепатиты В и С вызывают тяжелые последствия. При этом вакцина есть только от гепатитов А и В. Поэтому сдержать распространение гепатита В удается лучше, а заболеваемость гепатитом С растет. И если не лечиться, то итог печален. Кстати, смертность от этого вида гепатитов в стране не снижается.

Источник: vb.kg