277 звонков в сутки поступает на телефон доверия для детей министерства труда, социального обеспечения и миграции

Бишкек, "Саясат. kg". Дети чаще просили психологическую помощь из-за обиды, стресса, страхов, одиночества, депрессии...

По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции в прошлом году на Телефон доверия для детей поступило 101 156 телефонных обращений или 277 звонков в сутки.

При этом треть звонков звонков поступила от детей, остальные – от взрослых. Большинство взрослых абонентов просили оказать социальную помощь в назначении и выплате пособий, оплате услуг персонального ассистента, выдаче угля, переосвидетельствовании группы инвалидности, устройстве ребенка или престарелого в интернат, усыновлении и установлении опеки над ребенком, устройстве на работу, открытии банковского счета для пособия, получении справки из отдела занятости и т.д.

Также взрослые звонившие обращались за финансовой и гуманитарной помощью, с просьбами найти жилье, психолога, юриста, логопеда, психиатра, несовершеннолетних детей, потерянные вещи, просили консультации в случаях семейного насилия.

Дети чаще просили психологическую помощь из-за обиды, стресса, страхов, одиночества, депрессии, чувства вины, влюбленности, низкой самооценки, комплексов, недопонимания, нехватки внимания или ссор с родителями, родственниками, друзьями, одногруппниками, суицидальных мыслей, буллинга в школе, отсутствия желания учиться, унижений учителей, принуждения к ношению хиджаба.

Почти 12% звонков касались взаимоотношений детей и родителей, прав детей, консультаций о воспитании детей, ранних браках.

Свыше 10,4% абонентов сообщили о жестоком обращении и насилии в отношении детей со стороны родителей, родственников, приемных родителей, учителей, сверстников.

5,3% звонков касались семейных конфликтов, алиментов, лишения родительских прав отца, консультаций о процедуре развода. 4,8% заявили о семейном насилии.

3,6% обращались с жалобами на систему образования, еще 3% звонков – с жалобами на чиновников различных ведомств и домкомов. Еще 2,7% - жаловались на отключение электроэнергии, стоимость проезда в транспорте, взлом аккаунта, мобильные сети, невозврат долгов, предлагали ввести смертную казнь, выражали недовольство ростом цен, электронными сигаретами, просили открыть дверной замок, позвонить другу, просили передать обращение к президенту и т.д.

В случаях, когда требовалось вмешательство специальных служб или организаций, обращения абонентов были перенаправлены в соответствующие органы и учреждения в зависимости от их компетенции.

76,6% звонивших взрослых были женщины, 77,2% детей – девочки. Треть звонков пришлась на Бишкек, меньше всего звонков – 2,1% было из Баткенской области.

Пресс-служба МТСОМ