Из моргов Алматы похищено 41 тело

Из морга Алматы похищено 41 тело, сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов на брифинге.

Он рассказал о том, как нападавшие пытались захватить здание полиции.

"В ночь на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы. В связи с чем для защиты здания, а также недопущения кражи боевого оружия мною был введен спецплан для защиты и отражения атак с применением табельного оружия. Я лично находился в департаменте полиции, и мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и КамАЗы. Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни зарегистрировано семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными.



В течение ночи они искали уязвимые места, штурм не прекращался до самого утра. В группе террористов работали также снайперы, которые вели прицельный огонь по департаменту полиции с крыши высотного здания возле здания ДП. Всю ночь здания обстреливались, закидывались бутылками с зажигательной смесью. Наряду с этим вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. В таких условиях 6 января был убит режиссер Сакен Битаев. В этот же день около половины десятого вечера рядом с акиматом города Алматы обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким Бакытжан Сагинтаев. В результате покушения погиб сотрудник телеканала "Алматы", еще три человека, в том числе два сотрудника акимата, получили ранения. Действия боевиков были организованными", - отметил глава полиции.

По его словам, с целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму полицейских, военнослужащих.

"Террористы группами по 4-5 человек передвигались на захваченных автомашинах без госномеров. На ходу они обстреливали наряды полиции и блокпосты. Предприняли попытки нападения на войсковые части минобороны с целью захвата оружия и боевой техникой. Также захватили международный аэропорт города Алматы. Совершены погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений. Хочу отметить массовость поступавших ложных сообщений о минировании различных зданий, стрельбе, погромах одновременно в разных частях города. Такая тактика применялась террористами в целях "выматывания" сотрудников полиции и уязвимости наших сил", - подчеркнул Таймерденов.

Источник: Kaktus.media