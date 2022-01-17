Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о причинах резкого увеличения зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о причинах резкого увеличения зараженных коронавирусной инфекцией.
"Пришла четвертая волна. Мы ее ожидали. Были корпоративы, тои, каникулы. Люди встречались друг с другом, контактировали. Поэтому пошло увеличение зараженных. Штамм омикрон тоже к нам шел. Возможно, он пришел до того, как был зафиксирован лабораторно", - отметил глава Минздрава в эфире "Биринчи радио".
По его словам, омикрон протекает легче, поэтому в больницах не так много людей: 70% лечатся амбулаторно.
"Омикроном чаще заражаются молодежь и подростки. 400-500 мест держим в больницах Бишкека. СИЗы есть, врачи готовы. Лекарства в достаточном количестве. Служба 118 работает круглосуточно. Врачи также переведены на усиленную работу. Поликлиники до 8-9 часов вечера работают", - сообщил Бейшеналиев.
Лечение сейчас проводится по шестому протоколу, добавил он.
Источник: Kaktus.media
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