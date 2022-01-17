Суд подтвердил. Экс-вице-премьера Зилалиева отпустили

Ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде.

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 6 декабря 2021 года бывшему вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву изменили меру пресечения. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе райсуда.

Ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде.

Зилалиев проходит по делу о крупной сумме денег в ячейке “Оптима банка”. Также ГКНБ сообщал, что следствие нашло у экс-вице-премьера незадекларированную недвижимость.

Источник: reporter.kg