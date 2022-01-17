За минувшие сутки в Кыргызстане было зарегистрировано семь пожаров

Со стороны служб спасений осуществлено 2 выезда.

Пресс-центр МЧС сообщает, что за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 7 пожаров, для их тушения было привлечено 8 пожарных отделений.

Одно возгорание произошло в Бишкеке, 4 - в Чуйской области и два в Ошской области.

Со стороны служб спасений осуществлено 2 выезда.