В беспорядках в Казахстане погибли 225 человек

В ходе беспорядков в Алматы погибли 160 человек.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

По его словам, в результате столкновений погибли 149 гражданских, 11 - силовиков.

На сегодняшний день ситуация стабилизирована. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

"Террористы одновременно в разных частях города нападали на патрульные наряды. Другие группы террористов практически одновременно захватили оружейные магазины, где завладели оружием и боеприпасами. Всего было похищено 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического оружия. Все это носило четкий организованный характер, а их действия координировались руководителями групп", - отметил Таймерденов.

В настоящее время продолжается изъятие оружия у преступников и из схронов. Мародерами повреждено и уничтожено 356 единиц автотранспорта, в том числе 163 - служебный транспорт полиции.

Вместе с тем директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что, по оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2 677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815, за стационарным лечением - 863, выписаны 598 пациентов, продолжают лечение на сегодняшний день 265, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций.

"Из 225 погибших, озвученных Генеральной прокуратурой, 175 пациентов умерли в медицинских организациях", - заявила специалист.



Источник: kaktus.media