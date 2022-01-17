Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.

К 17 января поступили уведомления об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам.

Свердловский избирательный округ №29

Абышев Медер Болотович. Алканова Элнура Сайдиракмановна. Алмамбетова Гуля Идиновна. Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Аспек уулу Азамат. Атазов Шайлообек Карыбекович. Бакиров Бакыт Жеентайович. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович. Болотбеков Бакытбек Болотбекович. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Карамушкина Ирина Юрьевна. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич. Маматкулов Нурланбек Жолошович. Мотуев Нурдин Аманканович. Муртазалиев Абдурахман Шамильевич. Саадабаев Бакыт Муратбекович. Султанбеков Муратбек Кенешбекович. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич. Эргешов Казыбек Кочкорович.

Первомайский избирательный округ №27

Акылбеков Русланбек Акылбекович. Аматов Рысбай Аматович. Гапаров Адылбек Абдикаримович. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович. Жоробеков Азаматбек Жолборсович. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич. Кермалиев Таалайбек Женишович. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович. Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Нурматов Темирбек Асанович. Сартаев Анвар Айдарович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года. Повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: kaktus.media