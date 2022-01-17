В России могут упростить процедуру получения гражданства

Новый законопроект о гражданстве могут рассмотреть в Государственной думе в феврале, следует из решения Совета ГД, опубликованного в базе парламента.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.

Так, согласно решению Совета Госдумы, предложения, отзывы и замечания к новому законопроекту о гражданстве должны быть направлены в думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в срок до 31 января.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении – февраль 2022 года", - следует из документа.

Источник: РИА Новости