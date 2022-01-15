Создан госорган по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом

Центр трудоустройства граждан за рубежом будет подведомственным подразделением Минтруда.

Кабинет министров принял решение об образовании Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

"Данное решение направлено на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей", - говорится в сообщении.

Центр трудоустройства граждан за рубежом будет подведомственным подразделением Минтруда.

Источник: kaktus.media