На границе с Казахстаном нет скопления людей или транспорта, — Пограничная служба

Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.

По состоянию на 11:00 15 января обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная: скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано, сообщает ПС ГКНБ.

Пропуск лиц, пересекающих кыргызско-казахстанскую госграницу, по состоянию на 11:00 15 января осуществляется с ограничениями:

-временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;

-граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через пункты пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» (КР), «Чалдыбар-автодорожный» (КР), «Ак-Жол-автодорожный» (КР), «Чон-Капка-автодорожный» (КР);

-граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через вышеуказанные КПП.

Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.

Грузовые транспортные средства пересекают три пункта пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» (КР), «Чалдыбар-автодорожный» (КР) и «Чон-Капка-автодорожный» (КР) беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID – 19.

За период с 08:00 14 января по 08:00 15 января кыргызско-казахстанскую госграницу пересекли 732 грузовых автотранспортных средства, из них 499 ед. проехали через КПП «Ак-Тилек-автодорожный».

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что порядок функционирования пунктов пропуска может меняться в зависимости от обстановки.

Источник: reporter.kg