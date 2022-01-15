На границе с Казахстаном нет скопления людей или транспорта, — Пограничная служба

Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.
По состоянию на 11:00 15 января обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная: скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано, сообщает ПС ГКНБ.
Пропуск лиц, пересекающих кыргызско-казахстанскую госграницу, по состоянию на 11:00 15 января осуществляется с ограничениями:
-временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;
-граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через пункты пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» (КР), «Чалдыбар-автодорожный» (КР), «Ак-Жол-автодорожный» (КР), «Чон-Капка-автодорожный» (КР);
-граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через вышеуказанные КПП.
Пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.
Грузовые транспортные средства пересекают три пункта пропуска «Ак-Тилек — автодорожный» (КР), «Чалдыбар-автодорожный» (КР) и «Чон-Капка-автодорожный» (КР) беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID – 19.
За период с 08:00 14 января по 08:00 15 января кыргызско-казахстанскую госграницу пересекли 732 грузовых автотранспортных средства, из них 499 ед. проехали через КПП «Ак-Тилек-автодорожный».
Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что порядок функционирования пунктов пропуска может меняться в зависимости от обстановки.
Источник: reporter.kg
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