Руководитель проекта "Город Асман" Тимур Файзиев рассказал в прямом эфире Instagram, что он возглавил еще один проект "Административный городок".
"В свой 41 год сейчас я владелец строительной компании Elite House. Как вы знаете, назначен генеральным директором Госдирекции по строительству города Асмана - это экобизнес-город, новый город.
Также являюсь руководителем проекта "Административный городок", - отметил Файзиев.
По его словам, проект создан, чтобы разгрузить центр города - избавиться от пробок, решить проблему с загазованностью.
"Здания для государственных структур будем строить в верхней части Бишкека, чтобы все в одном месте было. Называться все это будет "Админгородок", - рассказал Тимур Файзиев в прямом эфире.
Отметим, об официальном назначении Тимура Файзиева главой этого нового проекта пока не сообщалось.
- Тимур Файзиев был назначен руководителем проекта "Город Асман". По его словам, город рассчитан на полмиллиона человек с расчетом на рост до одного миллиона человек. "К проекту подключены несколько инвесторов, с которыми ведется плотная работа. Речь идет о 10-20 млрд долларов", - отметил Тимур Файзиев.
- Тем временем часть кыргызстанцев критикуют этот проект и называют проект несбыточным или городом для богатых. Депутат Рыскелди Момбеков разнес в пух и прах идею построить город Асман. Он отметил, что правительство не может в течение 10 лет достроить школу в Военно-Антоновке.
- В конце мая прошлого года стало известно, что Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков в Бишкеке, а также в незаконном строительстве. Вечером 27 мая Первомайский районный суд заочно заключил его под стражу.
- Позже мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 была изменена на подписку о невыезде из страны. Файзиев выплатил в пользу государства $2 млн.
Источник: kaktus.media
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