Тимур Файзиев: Я возглавил проект "Админгородок". Избавимся от пробок и загазованности

Руководитель проекта "Город Асман" Тимур Файзиев рассказал в прямом эфире Instagram, что он возглавил еще один проект "Административный городок".

"В свой 41 год сейчас я владелец строительной компании Elite House. Как вы знаете, назначен генеральным директором Госдирекции по строительству города Асмана - это экобизнес-город, новый город.

Также являюсь руководителем проекта "Административный городок", - отметил Файзиев.

По его словам, проект создан, чтобы разгрузить центр города - избавиться от пробок, решить проблему с загазованностью.

"Здания для государственных структур будем строить в верхней части Бишкека, чтобы все в одном месте было. Называться все это будет "Админгородок", - рассказал Тимур Файзиев в прямом эфире.

Отметим, об официальном назначении Тимура Файзиева главой этого нового проекта пока не сообщалось.

Тимур Файзиев был назначен руководителем проекта "Город Асман". По его словам, город рассчитан на полмиллиона человек с расчетом на рост до одного миллиона человек. "К проекту подключены несколько инвесторов, с которыми ведется плотная работа. Речь идет о 10-20 млрд долларов", - отметил Тимур Файзиев.

Тем временем часть кыргызстанцев критикуют этот проект и называют проект несбыточным или городом для богатых. Депутат Рыскелди Момбеков разнес в пух и прах идею построить город Асман. Он отметил, что правительство не может в течение 10 лет достроить школу в Военно-Антоновке.

В конце мая прошлого года стало известно, что Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков в Бишкеке, а также в незаконном строительстве. Вечером 27 мая Первомайский районный суд заочно заключил его под стражу.

Позже мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 была изменена на подписку о невыезде из страны. Файзиев выплатил в пользу государства $2 млн.

Источник: kaktus.media