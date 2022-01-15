(Фото) Оргтехнику почти на миллион сомов закупят для двух школ и детского сада

Глава Свердловского района Бахтияр Карамшаков вручил представителям дошкольной образовательной организации №14 сертификат на закупку видеонаблюдения.

Две школы и один детский сад, расположенные в Свердловском районе кыргызской столицы, получат новую оргтехнику на сумму 999,6 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Свердловского района Бахтияр Карамшаков вручил представителям дошкольной образовательной организации №14 сертификат на закупку видеонаблюдения. Из резервного фонда акимиата для этого детского сада были также выделены финансовые средства на приобретение видеокамеры. А еще планируется закупка 22 компьютеров для средних общеобразовательных школ № 45 и № 94.

Источник: vb.kg