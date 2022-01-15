Депутата Орозайым Нарматову подозревают в наличии фальшивого диплома

Сегодня, 14 января, депутат Жогорку Кенеша КР от партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова была вызвана на допрос в ГКНБ.
По данным личных источников одного из отечественных СМИ, депутата допросили по подозрению в подделке документов.
Сообщается, что Орозайым Нарматова получила диплом в московском колледже по специальности бухгалтер-экономист, на основании которого получила высшее образование в Джалал-Абадском университете.
В настоящий момент Нарматову допрашивают по поводу российского диплома.
Напомним, сегодня в Генпрокуратуру был вызван на допрос депутат ЖК Адахан Мадумаров, которого допрашивали в качестве свидетеля по делу кыргызско-таджикской границы.
Источник: vb.kg
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