Кудайберген Базарбаев: В Кыргызстане внедрят новую модель преодоления бедности

Если верить министру, то теперь малоимущим семьям будут предлагать инструменты и материальную поддержку для открытия бизнеса

Модель помощи нуждающимся семьям “Продукты в обмен на труд”, которая сегодня внедряется по всему миру, - это итог работы странового офиса ВПП ООН в Кыргызстане. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с временно исполняющим обязанности Странового директора ВПП ООН в Кыргызстане Рамом Сараванамутту.

“Эта программа показала свою эффективность в Кыргызстане. Теперь министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с ВПП ООН приступает к внедрению новых механизмов вывода из бедности. Мы будем переходить от пассивных форм помощи к активным, когда малоимущим семьям предлагаются инструменты и материальная поддержка для открытия бизнеса, ведения собственного хозяйства”, - сказал Базарбаев.

На встрече было отмечено, что активные меры социальной защиты предполагают мобилизацию населения для развития устойчивой сельской и сельскохозяйственной инфраструктуры и общественных активов, доходоприносящей деятельности (овощеводство, садоводство, рыбоводство, агролесоводство, производство кормов, переработка продукции) и профессионально-технического обучения. ВПП ООН в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции и другими партнерами запустила государственную программу краткосрочных тренингов и консультаций, в основном сельскохозяйственного направления — животноводство, растениеводство, хранение и переработка сельхозпродукции.

На сегодняшний день программа обучения включает 68 практических курсов, преподавание которых осуществляется через профессиональные лицеи.

Также, ВПП ООН помогает мелким фермерам в целевых районах открывать свой бизнес, например по переработке сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями рынка и местными возможностями.

В целом, сотрудничество ВПП ООН с Кыргызстаном предполагает улучшение условий жизни малоимущих семей через рост производительности труда в сельском хозяйстве.

Источник: vesti.kg