Экс-главу ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова отпустили под домашний арест.
Об этом редакции vb.kg сообщили источники.
По их данным, Дашкову изменили меру пресечения в связи с состоянием здоровья.
Также стало известно, что уголовное дело экс-главы ГП "НК "Кыргыз темир жолу" передано в Первомайский суд.
Напомним, 8 июня прошлого года ГКНБ задержал бывшего гендиректора госпредприятия "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова. По данным следствия, Дашков с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 млрд сомов.
18 мая 2021 года Первомайским районным судом Бишкека в отношении Василия Дашкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба, которого он не возместил.
Кроме того, установлены дополнительные факты вывода бюджетных средств из ГП "Кыргыз темир жолу". В частности, с января по апрель 2021 года из госпредприятия было выведено около 490 млн сомов. Таким образом, общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 1,5 млрд сомов.
Источник: vb.kg
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