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Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)

 

Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.

Миротворческий контингент из Кыргызстана, выполнявший свои задачи в рамках ОДКБ в Казахстане, пересек границу на пункте пропуска "Ак- Жол".

Военнослужащих встречали министр обороны КР Бактыбек Бекболотов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.

"Никаких происшествий не произошло. Все живы здоровы", - сказал он.

Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)  Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото) Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)  Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)  Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)


Источник: vb.kg

 

           

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