Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)

Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.

Миротворческий контингент из Кыргызстана, выполнявший свои задачи в рамках ОДКБ в Казахстане, пересек границу на пункте пропуска "Ак- Жол".

Военнослужащих встречали министр обороны КР Бактыбек Бекболотов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.

"Никаких происшествий не произошло. Все живы здоровы", - сказал он.



Источник: vb.kg