Камчыбек Ташиев встретил на границе военнослужащих Кыргызстана (фото)

Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.
Миротворческий контингент из Кыргызстана, выполнявший свои задачи в рамках ОДКБ в Казахстане, пересек границу на пункте пропуска "Ак- Жол".
Военнослужащих встречали министр обороны КР Бактыбек Бекболотов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Как сообщил Ташиев журналистам, наши солдаты в Казахстане охраняли ТЭЦ-2.
"Никаких происшествий не произошло. Все живы здоровы", - сказал он.
Источник: vb.kg
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