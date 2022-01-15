Эксперт: Умаров станет проблемой в отношениях с Россией

Эксперт отметил, что назначение Умарова - это проблема не России, а Казахстана, которая может вылиться в сложности в отношениях Москвы и Нур-Султана.

Реакция глав Россотрудничества и Роскосмоса Евгения Примакова и Дмитрия Рогозина на назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана естественная, учитывая заявления последнего, это назначение может стать проблемой в отношениях Москвы и Нур-Султана, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью "РИА Новости".

Умаров, который известен своими антироссийскими заявлениями и которому закрыт въезд в РФ, в новом составе правительства Казахстана, назначенном после беспорядков стране, возглавил Министерство информации и общественного развития, перейдя с поста замглавы ведомства. Примаков заявил, что изучил "многочисленные цитаты" нового министра, и отметил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с ним. Рогозин заявил, что на космодроме "Байконур", расположенном в Казахстане, не будут рады Умарову, корпорация его там не ждет.

Сам Умаров, которого ранее обвиняли в русофобии, заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами, а также отметил, что понимает важность союзнических отношений с Россией. Он отметил, что еще раз хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.

"Я не считаю, что это незначительная перепалка (в соцсетях)... Реакция Примакова и Рогозина вполне естественная", - сказал Безпалько "РИА Новости", по мнению которого, назначение Умарова, "который поддерживал казахских националистов", является оскорбительным для России.

Эксперт отметил, что политическое руководство РФ - сдержанное, вежливое, дипломатичное - не может себе позволить такую реакцию, как главы Россотрудничества и Роскосмоса, но, считает он, российская сторона не захочет сотрудничать с Умаровым.

"Поэтому, конечно, помимо того, что никто не захочет сотрудничать с этим человеком и он сейчас пытается как-то очень неуклюже самооправдаться в том, что, дескать, он на самом деле имел в виду не то, что хотел сказать, на мой взгляд, непродуктивно с ним сотрудничать и работать вместе", - добавил Безпалько.

Эксперт отметил, что назначение Умарова - это проблема не России, а Казахстана, которая может вылиться в сложности в отношениях Москвы и Нур-Султана.

"А зачем мы тогда, собственно говоря, спасали Казахстан от смуты, беспорядков? Чтобы там назначали людей, которые фактически ничем не отличаются от тех, которые отрезали головы на улицах ну разве что костюмом и портфелем", - задался вопросами Безпалько.

Источник: vb.kg