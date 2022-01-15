Каптагаев: В РФ уже рассматривают Казахстан как одну из губерний империи

По его словам, это уже явное и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Казахстана.
Директор Национального института стратегических исследований КР Эмилбек Каптагаев прокомментировал заявления российских чиновников по поводу назначения в Казахстане Аскара Умарова министром информации и общественного развития РК.
По его словам, это уже явное и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Казахстана.
"Скорее всего в России уже рассматривают Казахстан как одну из губерний империи", - написал он.
Напомним, глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал Аскара Умарова "русофобской дрянью". А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и вовсе рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур.
"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Источник: vb.kg
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