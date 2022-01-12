Жители Алматы получили кыргызский хлеб (видео)

Нуждающиеся жители Алматы получили продукты питания из Кыргызстана.
В первую очередь их доставили пенсионерам, кормящим матерям, многодетным семьям и инвалидам.
В общей сложности жителям бывшей столицы Казахстана было направлено свыше 2,5 тонны продовольствия.
Напомним, организаторами благородной акции являются активисты Нургуль Усеинова, владелец пекарни Данияр Магомедов, глава ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов и многие другие неравнодушные граждане страны.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!