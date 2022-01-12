Жители Алматы получили кыргызский хлеб (видео)

Нуждающиеся жители Алматы получили продукты питания из Кыргызстана.

В первую очередь их доставили пенсионерам, кормящим матерям, многодетным семьям и инвалидам.

В общей сложности жителям бывшей столицы Казахстана было направлено свыше 2,5 тонны продовольствия.

Напомним, организаторами благородной акции являются активисты Нургуль Усеинова, владелец пекарни Данияр Магомедов, глава ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов и многие другие неравнодушные граждане страны.



Источник: vb.kg