В Казахстане введен запрет на вывоз картофеля и моркови

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.

Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца.

Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.

Источник: vb.kg