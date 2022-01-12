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В Казахстане введен запрет на вывоз картофеля и моркови

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.

Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца.

Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.

Источник: vb.kg

           

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