Вице-спикерами Жогорку Кенеша избраны Сыдыгалиев, Примов и Исаева

В Жогорку Кенеше сегодня, 12 января, избрали трех вице-спикеров парламента.

На данный пост претендовали четыре кандидата — Нурбек Сыдыгалиев («Ишеним»), Улан Примов («Ата-Журт Кыргызстан»), Джамиля Исаева («Ата-Журт Кыргызстан») и Нурланбек Азыгалиев.

За Сыдыгалиева проголосовали – 74 депутата, за Исаеву – 74, за Примова — 39, за Азыгалиева — 38.

Также сегодня на заседании депутаты утвердили структуру парламента.

Источник: bulak.kg