COVID-19 в Кыргызстане. Бишкек объявлен красной зоной

Бишкек вошел в красную зону.

Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 12 дней наблюдается высокий рост заболеваемости, что говорит о начале четвертой волны.

За последние три дня ежедневный прирост заболеваемости составил 30%, в то же время в 60% зарегистрированных случаев за последние дни заболеваемость протекает в легкой и бессимптомной формах.

Согласно матрице оценки риска на 12 января, Кыргызстан находится в желтой зоне, а Бишкек - в красной.

Напомним, сегодня Минздрав подтвердил, что в Кыргызстане зарегистрирован омикрон-штамм COVID-19.

Источник: kaktus.media