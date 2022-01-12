COVID-19 в Кыргызстане. Бишкек объявлен красной зоной

Бишкек вошел в красную зону.
Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
По данным Минздрава, за последние 12 дней наблюдается высокий рост заболеваемости, что говорит о начале четвертой волны.
За последние три дня ежедневный прирост заболеваемости составил 30%, в то же время в 60% зарегистрированных случаев за последние дни заболеваемость протекает в легкой и бессимптомной формах.
Согласно матрице оценки риска на 12 января, Кыргызстан находится в желтой зоне, а Бишкек - в красной.
Напомним, сегодня Минздрав подтвердил, что в Кыргызстане зарегистрирован омикрон-штамм COVID-19.
Источник: kaktus.media
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