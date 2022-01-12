Выявлен 201 ребенок, не посещающий школу из-за финансовых трудностей в семье

Социальные работники проводят работу, чтобы вернуть этих детей в школы.

Районными управлениями социального развития по республике выявлены 201 ребенок, в возрасте от шести до 17 лет, не посещающий школу из-за финансовых трудностей в семье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития и миграции.

По ее данным, в Таласской области не посещают школу 70 детей, в Иссык-Кульской – 37 детей, в Чуйской – 31 ребенок, в Баткенской – 24 ребенка, Джалал-Абадской – 10 детей, Нарынской – 9 детей, Ошской – 5 детей. В Бишкеке – 9 детей и в Оше – 6 детей.

Также сообщается, что из резервного фонда президента выделено пять миллионов сомов на приобретение необходимой одежды, школьной формы и канцелярских товаров для этих детей. Социальные работники проводят работу, чтобы вернуть этих детей в школы.

Источник: reporter.kg