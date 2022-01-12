Тазабек Икрамов Бакыту Торобаеву: "Вы засовываете в рот все пять пальцев"

На заявление Икрамова Торобаев ответил, что принимает все замечания.

Сегодня во время заседания ЖК КР депутат Тазабек Икрамов выразил недовольство своему коллеге Бакыту Торобаеву, который временно исполнял обязанности спикера ЖК.

"Вы не берет в учет голоса нардепов и ставите на голосование. Ваши действия неправильные, таким темпами работа парламента не будет идти в правильном русле. Вы засовываете в рот все свои пять пальцев, так вы можете поперхнуться Бакыт Эргешович,- заявил Икрамов.

На заявление Икрамова Торобаев ответил, что принимает все замечания. "Это парламент, где должна вестись полемика, а поперхнемся мы или нет, вы сами этого не знаете", - сказал Торобаев.

Источник: vb.kg