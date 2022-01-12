Депутаты Жогорку Кенеша утвердили свою структуру: 8 комитетов и 3 вице-спикера

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 12 января, на заседании утвердили свою структуру.

Так, 72 депутата проголосовали «за», 4 — «против».

Теперь в парламенте 3 вице-спикера и 8 комитетов:

- Комитет по международным делам, обороне и безопасности;

- Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике;

- Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

- Комитет по финансово-экономической политике;

- Комитет по социальной политике, образованию, культуре, науке, здравоохранению, спорту и молодежной политике;

- Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

- Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству;

- Комитет по аграрной политике, водным ресурсам и развитию регионов.

Источник: Кабар.кж