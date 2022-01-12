Дарига Назарбаева в Алматы, у нее COVID-19, - СМИ

Дочь Нурсултана Назарбаева депутат Дарига Назарбаева не появилась на заседаниях в Мажилисе из-за заболевания коронавирусом.

Об этом Orda.kz сообщила помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова.

«С 3 января она на больничном. У нее ковид, ПЦР положительный», - сказала помощник.

По словам Ермековой, Дарига Назарбаева находится сейчас дома в Алматы. Течение ковид — среднее.

Также в пресс-службе нижней палаты Sputnik Казахстан подтвердили, что Дарига находится на больничном.

«Она на больничном, как и другие ее коллеги, которых также нет на местах», - сказали в Мажилисе, отвечая на вопрос, присутствует ли Назарбаева на пленарном собрании палаты в эту среду.

Также в пресс-службе отметили, что Дарига не в первый раз пропускает пленарные заседания палаты. На заседании Мажилиса 11 января, где президент озвучил имя нового премьер-министра (в режиме онлайн), Дариги Назарбаевой также не было.

В седьмом созыве мажилиса Назарбаева работает в качестве члена комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Глава комитета Альберт Рау в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан ранее сообщал, что Дарига Назарбаева не нарушает трудовую дисциплину и отсутствует только по уважительным причинам.

Источник: centralasia.media