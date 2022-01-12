В Кыргызстане выявлен омикрон-штамм коронавируса

Сегодня за сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Первые случаи зафиксированы в Чуйской области.
«В Национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в Республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм», — сообщили в ведомстве.
Сегодня за сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19. Такого не было 5 месяцев.
Источник: reporter.kg
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