Граждане Кыргызстана могут заменить водительские права за рубежом

Граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех диппредставительствах и консульских учреждениях КР.
Об этом сообщает МИД.
Министерство иностранных дел информирует, что начиная с 17 января 2022 года граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики.
Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение указа президента КР Садыра Жапарова от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан КР, находящихся в иностранных государствах.
Замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям:
истечение срока действия водительского удостоверения;
изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;
невозможность использования водительского удостоверения в связи с износом либо повреждением;
утеря водительского удостоверения.
Следует отметить, что до настоящего времени замена водительских удостоверений осуществлялась исключительно на территории КР.
Источник: vb.kg
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