Задержана девушка, обвинившая милиционера в изнасиловании

В Оше задержана девушка, обвинявшая милиционера в изнасиловании.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, речь идет о 19-летней Канышай, которая ранее обвиняла в изнасиловании сотрудника Управления патрульной службы милиции УВД Оша. Он, по ее словам, обещал жениться на ней, но потом обманул.
В УПСМ опровергали обвинения, а девушку называли "человеком с психологическим заболеванием", заявив, что она "всех обвиняет без доказательств".
По предварительным данным, Канышай задержали по подозрению в мошенничестве и заведомо ложном сообщении о совершении преступления в рамках возбужденного уголовного дела. Она взята под стражу.
Источник: kaktus.media
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