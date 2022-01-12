Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.

К 12 января поступили уведомления об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам.

аким образом, на 12 января список выглядит следующим образом:

Свердловский избирательный округ №29

Алканова Элнура Сайдиракмановна. Алмамбетова Гуля Идиновна. Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Атазов Шайлообек Карыбекович. Бакиров Бакыт Жеентайович. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович. Болотбеков Бакытбек Болотбекович. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Карамушкина Ирина Юрьевна. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич. Маматкулов Нурланбек Жолошович. Саадабаев Бакыт Муратбекович. Султанбеков Муратбек Кенешбекович. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.

Первомайский избирательный округ №27

Акылбеков Русланбек Акылбекович. Аматов Рысбай Аматович. Гапаров Адылбек Абдикаримович. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович. Кермалиев Таалайбек Женишович. Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Сартаев Анвар Айдарович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т. е. до 18:00 27 января 2022 года. Повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: kaktus.media