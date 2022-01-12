Скопление грузовиков на границе с Казахстаном. Погранслужба просит отнестись с пониманием

При этом с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.
Перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на выезд из Кыргызской Республики в Республику Казахстан наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы.
В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 130 грузовых транспортных средств, из них 10 грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, 20 транспортных средств с контейнерами, 100 грузовых автомобилей порожние (без груза).
Ведомство отмечает, что скопление грузовых транспортных средств на этом пункте пропуска носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока в послепраздничные дни, а также прохождением ИДК на территории Казахстана.
При этом с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.
В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.
Пограничная служба ГКНБ КР просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминает, что в целях противодействия коррупционным проявлениям на государственной границе во всех пунктах пропуска установлены информационные щиты с указанием номеров телефонов доверия и руководителей ведомства.
Источник: reporter.kg
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